Nomination Oscar alla Miglior attrice non protagonista: Amanda Seyfried (Mank)

1' di lettura

Nei panni dell'attrice Marion Davies, in «Mank» Amanda Seyfried dimostra una lucidità recitativa che non sempre ha avuto in passato. Il suo ruolo nel bellissimo film di David Fincher è importantissimo, tanto da diventare la “Dulcinea” del “Don Chisciotte” della pellicola. È la prima nomination agli Oscar in carriera per Amanda Seyfried: una grande soddisfazione che non verrà intaccata dal non essere premiata.

