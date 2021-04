Nomination Oscar alla Miglior attrice non protagonista: Youn Yuh-Jung (Minari)

1' di lettura

Ebbene sì, è proprio lei la favorita nella categoria della miglior attrice non protagonista e sarebbe un riconoscimento meritatissimo per la sua commovente performance: Youn Yuh-Jung è la “nonna di «Minari»”, un personaggio scritto benissimo e ancor meglio interpretato da questa brava attrice sudcoreana che in passato aveva lavorato, tra gli altri, ne «La moglie dell'avvocato» e in «The Housemaid» di Im Sang-soo.

