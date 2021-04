Nomination Oscar alla Miglior attrice protagonista: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

1' di lettura

Una delle grandi sorprese degli Oscar di quest'anno e la meno conosciuta della cinquina delle migliori protagoniste, Andra Day ha regalato una prova da brividi nei panni della cantante Billie Holiday. L'Oscar forse non arriverà, ma l'attrice ha già vinto il Golden Globe come miglior interprete femminile in un film drammatico e per lei questa nomination potrebbe essere solo la prima di tante altre che arriveranno

