Nomination Oscar alla Miglior attrice protagonista: Carey Mulligan (Promising Young Woman)

1' di lettura

La grande favorita della categoria, Carey Mulligan è diventata famosa una decina di anni fa con film come «Shame» o «Drive» e ora è arrivato il momento di puntare alla statuetta più importante, che sarebbe molto meritata non solo per la sua ultima prova ma per una carriera ricchissima di grandi interpretazioni. In «Promising Young Woman» veste i panni di una giovane vendicatrice che non ha superato il trauma della morte di una sua compagna di università avvenuta diversi anni prima.

