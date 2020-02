Nomination Oscar alla miglior attrice protagonista: Cynthia Erivo (Harriet)

Il nome nuovo delle nomination di quest'anno è quest'attrice inglese classe 1987, che si era fatta notare per il suo talento in «Widows» di Steve McQueen e «7 sconosciuti a El Royale» di Drew Goddard. Ora anche l'Academy si è accorta di lei e l'ha inserita nella prestigiosa cinquina delle migliori attrici per la sua prova in «Harriet». Le probabilità di ottenere la statuetta sono bassissime, ma la nomination è già una vittoria in questo caso.