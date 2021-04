Nomination Oscar alla Miglior attrice protagonista: Frances McDormand (Nomadland)

1' di lettura

Frances McDormand è da tanti anni una delle garanzie di Hollywood: quando c'è lei in un film si assiste praticamente sempre a una grande interpretazione. Non fa eccezione, anzi, «Nomadland» che la vede straordinaria protagonista di una prova intensa e malinconica. Non è la favorita, ma con lei non si sa mai… ha già vinto due Oscar in passato nella stessa categoria per «Fargo» e «Tre manifesti a Ebbing, Missouri».

