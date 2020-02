Nomination Oscar alla miglior attrice protagonista: Renée Zellweger (Judy)

Renée Zellweger

La grande favorita della cinquina è indubbiamente colei che ha fatto rivivere il mito di Judy Garland sul grande schermo. Nel film di Rupert Gold l'attrice texana dà davvero il meglio di sé, con un'interpretazione dolorosa e sofferta come raramente se ne vedono. Renée Zellweger ha già vinto un Oscar nel 2004 con «Ritorno a Cold Mountain» come miglior attrice non protagonista e ora sembra proprio arrivato il momento del bis, ma come interprete principale.