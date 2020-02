Nomination Oscar alla miglior attrice protagonista: Saoirse Ronan (Piccole donne)

Saoirse Ronan

Nonostante abbia solo venticinque anni, Saoirse Ronan ha ottenuto quest'anno la quarta nomination agli Oscar, dopo quelle per «Espiazione», «Brooklyn» e «Lady Bird». Nessuna è andata a buon fine e anche questa per «Piccole donne» non sembra poter regalare la vittoria, ma resta comunque una delle attrici giovani più apprezzate dalla critica americana e anche dall'Academy.