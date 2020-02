Nomination Oscar alla miglior attrice protagonista: Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Scarlett Johansson

Si presenta agli Oscar di quest'anno con due nomination Scarlett Johansson: oltre a questa per «Storia di un matrimonio», vanta anche quella come migliore attrice non protagonista per «Jojo Rabbit» di Taika Waiti. Difficile che riesca a ottenere la statuetta, ma nel film di Noah Baumbach ha regalato una delle prove più difficili e intense della sua carriera, meritando decisamente di entrare in questa cinquina.