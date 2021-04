Nomination Oscar alla Miglior attrice protagonista: Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

1' di lettura

Vincitrice della Coppa Volpi all'ultima Mostra di Venezia, Vanessa Kirby ha ottenuto anche la nomination agli Oscar con giusto merito per aver retto sulle sue spalle una prova complicatissima come quella di «Pieces of a Woman». L'attrice diventata famosa con «The Crown» è sempre più in rampa di lancio per tante future produzioni importanti: non vincerà l'Oscar quest'anno, ma ci potrebbe riprovare già nelle prossime stagioni.

