Nomination Oscar alla Miglior attrice protagonista: Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)

Quarta nomination agli Oscar per Viola Davis che con la sua strepitosa prova nei panni della cantante Ma Rainey si conferma una delle più grandi attrici del cinema americano contemporaneo. Sembra essere l'unica che può mettere i bastoni tra le ruote alla favorita Carey Mulligan («Promising Young Woman») per il premio finale. Da ricordare che Viola Davis ha già vinto un Oscar come non protagonista per «Barriere» di Denzel Washington, film dall'impianto simile a quest'ultimo in cui ha lavorato.

