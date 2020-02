Nomination Oscar al miglior film: 1917

Parte in prima fila il film di guerra che Sam Mendes ha diretto ispirandosi ai racconti di suo nonno. Due macro piani-sequenza (con diversi trucchi per realizzarli) in un lungometraggio che vuole portare gli spettatori nelle trincee della Prima guerra mondiale. Il realismo, però, funziona fino a un certo punto e «1917» ha diviso la critica italiana. Nonostante questo, sembra molto probabile che si porti a casa almeno uno degli Oscar principali (film o regia). Tra i riconoscimenti già ottenuti, il Golden Globe come miglior film drammatico.