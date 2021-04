Nomination Oscar al miglior film: Una donna promettente

1' di lettura

Opera prima di Emerald Fennell, «Una donna promettente» ha come protagonista Cassie, una trentenne in apparenza come tante, che lavora in un piccolo bar. Durante gli anni dell'università, la ragazza ha subito un trauma terribile: la sua amica Nina è stata vittima di una tremenda violenza e da quel momento Cassie ha abbandonato gli studi e vive cercando in ogni modo di vendicarla.

Riprendendo il sottogenere dei revenge-movie al femminile, la neoregista ha firmato un prodotto incisivo e coraggioso, anche se troppo altalenante nell'andamento narrativo, che ha come valore aggiunto la prova di Carey Mulligan, vera favorita per l'Oscar come miglior attrice protagonista.

Loading...