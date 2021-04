Nomination Oscar al miglior film internazionale: Better Days (Hong Kong)

1' di lettura

Vera e propria sorpresa della cinquina, questo film mette al centro della narrazione il problema del bullismo, mostrato in una chiave particolarmente forte ed estrema.

Tratta da un romanzo di Jiu Yuexi, è una pellicola che non solo mette in luce il talento del regista Derek Tsang, ma vanta anche un ottimo cast e una sceneggiatura capace di coinvolgere al punto giusto. Le possibilità di vittoria sono bassissime, ma la candidatura ha contribuito a farlo conoscere di più in tutto il mondo.





Loading...