Nomination Oscar al miglior film internazionale: Collective (Romania)

1' di lettura

Grande protagonista degli Oscar 2021, «Collective» è candidato sia come miglior film internazionale, sia come miglior documentario. In effetti è forse uno dei titoli più potenti tra tutti quelli in lizza: la vicenda inizia il 30 ottobre del 2015, quando un incendio causò una vera e propria tragedia all'interno del club Colectiv di Bucarest. Furono ben 64 le vittime: tra queste, la maggior parte non morì durante l'incendio, ma nel periodo successivo. Un fatto che insospettì il giornalista Catalin Tolontan, dato che in molti avevano riportato ferite assolutamente curabili.

Più che un documentario, una vera e propria inchiesta giornalistica talmente appassionante da farlo apparire come un thriller politico: invece è una (agghiacciante) storia vera ben ripresa dal regista Alexander Nanau.

Loading...