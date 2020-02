Nomination Oscar al miglior film internazionale: Dolor y gloria (Spagna)

Uno dei lungometraggi più belli e sentiti di Pedro Almodóvar non poteva che rappresentare la Spagna e finire meritatamente nella cinquina. Grande prova di Antonio Banderas in un'opera fortemente personale e autobiografica, in cui Almodóvar riunisce tutti gli elementi e le ossessioni che hanno fatto grande il suo cinema. Probabilmente vincerà Parasite, ma anche Dolor y gloria rimarrà nella storia del cinema di questi anni.