Nomination Oscar al miglior film internazionale: Les Misérables (Francia)

Il titolo tratto da Victor Hugo è un pretesto per parlare della Francia di oggi e del mondo delle banlieue, da tempo in grande fermento, con un film fortemente adrenalinico, diretto da Ladj Ly e presentato in concorso al Festival di Cannes. Un'opera impegnata dal punto di vista sociale e politico, che non ha convinto tutti ma che si è guadagnata un posto nella cinquina, pur non avendo speranze di vittoria.