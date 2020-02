Nomination Oscar al miglior film internazionale: Parasite (Corea del Sud)

Bong Joon-ho è da diversi anni uno dei registi più importanti del cinema asiatico (e non solo), ma con quest'ultimo film si è davvero superato. Un'opera che mescola thriller, commedia nera e film sociale con un equilibrio impressionante e un ritmo a dir poco invidiabile. Un piccolo miracolo che ha già ottenuto la Palma d'oro al Festival di Cannes e il Golden Globe come miglior film straniero. La pellicola sudcoreana punta anche alla vittoria dell'Oscar per il miglior film in assoluto, non soltanto a quello internazionale.