Nomination Oscar al miglior film internazionale: Quo Vadis, Aida? (Bosnia ed Erzegovina)

1' di lettura

Ambientato in Bosnia nel 1995, racconta di Aida, un'interprete che lavora alle Nazioni Unite nella cittadina di Srebrenica. Quando l'esercito serbo occupa la città, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini che cercano rifugio nell'accampamento dell'ONU. Nonostante la donna possa accedere a informazioni e privilegi non comuni dentro quelle mura, non sarà facile gestire lo stato di crisi. Nota per aver diretto «Il segreto di Esma», Jasmila Žbanić continua a fare i conti con la guerra bosniaca, portando in scena una storia di rara intensità e crudezza. Un film potente, soprattutto nella prima parte, che merita la cinquina.

Loading...