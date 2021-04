Nomination Oscar al miglior film internazionale: The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

1' di lettura

Presentato all'ultima Mostra di Venezia, il film ha per protagonista un giovane siriano, che fugge dalla guerra lasciando il suo paese per il Libano. Per poter arrivare in Europa e vivere libero, accetta di farsi tatuare la schiena da un famoso artista contemporaneo. Trasformando il proprio corpo in una prestigiosa opera d'arte, Sam finisce per rendersi conto che la sua decisione potrebbe non significare la libertà. Un soggetto capace di incuriosire in un'opera originale e dai tratti sperimentali, firmata dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania.

