Nomination Oscar al miglior film: Jojo Rabbit

Vincitore del premio del pubblico al Festival di Toronto, il film di Taika Waiti racconta in maniera fortemente grottesca e parodica la Seconda guerra mondiale, prendendo come protagonista un bambino profondamente convinto delle ideologie naziste e che ha Hitler come amico immaginario. Film che ha diviso la critica e il pubblico, «Jojo Rabbit» alterna momenti leggeri ad altri altamente drammatici, puntando molto su questi continui cambi di registro.