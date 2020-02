Nomination Oscar al miglior film: Joker

Curiosamente, il film con più nomination non è il favorito della categoria principale: nonostante le 11 candidature, sembra molto difficile che «Joker» possa ottenere l'Oscar per il miglior film. Non che sia una sconfitta, in caso, perché il lungometraggio di Todd Phillips è già diventato uno dei fenomeni cinematografici degli ultimi anni, dopo la sorprendente vittoria del Leone d'oro alla Mostra di Venezia e i numerosi riconoscimenti successivi.