Nomination Oscar al miglior film: Judas and the Black Messiah

1' di lettura

Candidato a sei statuette, racconta la vera storia di Fred Hampton, leader del movimento delle Pantere Nere. Ambientata a Chicago alla fine degli anni Sessanta, la pellicola segue il giovane criminale Bill O'Neal, che accetta di agire come informatore per l'FBI infiltrandosi nel gruppo: contribuirà alla tragica fine dello stesso Hampton. Prodotto da Ryan Coogler (autore di «Black Panther» e di altri lavori particolarmente impegnati), «Judas and the Black Messiah» è il secondo lungometraggio di Shaka King, regista che ha anche contribuito alla sceneggiatura della pellicola. Un prodotto impegnato e potente, che cresce alla distanza e che dovrebbe ottenere l'Oscar come miglior attore non protagonista per Daniel Kaluuya.

