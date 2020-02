Nomination Oscar al miglior film: Piccole donne

Dopo «Lady Bird», Greta Gerwig torna a indagare l'universo femminile giovanile con questo nuovo adattamento del celebre romanzo di Louisa May Alcott. Una trasposizione moderna e capace di parlare alle ultime generazioni, sia per i messaggi proposti, sia per una confezione particolarmente accurata. Buona prova dell'intero cast e la conferma che Greta Gerwig sia uno dei nomi nuovi da tenere in considerazione del cinema americano. Poche possibilità di vittoria nella categoria principale, ma potrà rifarsi in futuro.