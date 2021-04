Nomination Oscar al miglior film: Il processo ai Chicago 7

1' di lettura

Dopo i terribili scontri tra polizia e manifestanti accaduti a Chicago nel 1968 durante una convention democratica, sette ragazzi (e un esponente delle Pantere Nere) vengono catturati e processati da una corte tutt'altro che neutrale tanto che, poco alla volta, sorgeranno molti dubbi sulla sentenza e la regolarità dell'udienza.

Partendo da questo spunto, il bravissimo sceneggiatore Aaron Sorkin torna per la seconda volta dietro la macchina da presa, dopo «Molly's Game», per dare vita a un film di impegno civile che sembra uscito dal cinema americano degli anni Settanta. Un prodotto incisivo, con qualche lieve calo che non intacca la resa complessiva, perfetto per gli appassionati di film giudiziari. Nel cast tanti volti noti, tra cui Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne e Mark Rylance

Loading...