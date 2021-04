Nomination Oscar al miglior film: Sound of Metal

1' di lettura

L'outsider degli Oscar di quest'anno è un film a cui pochissimi, fino a qualche mese fa, avrebbero pronosticato una tale attenzione da parte dell'Academy: ben sei nomination per la pellicola di Darius Marder che non ha possibilità di vittoria nelle categorie principali, ma il cui numero di candidature è già un trionfo. La storia ruota attorno al batterista Ruben, che forma con la fidanzata Lou il duo Blackgammon: i due vivono insieme e sono sempre in viaggio per le strade d'America, in tour da un club all'altro. Ex tossicodipendente pulito da quattro anni, Ruben si accorge di percepire uno strano ronzio nelle orecchie e in poco tempo diventa quasi completamente sordo.

Da qui inizia un viaggio psicologico nella mente di un personaggio che rischia di rimanere sopraffatto da ansia e depressione. Il risultato è un film ambizioso e originale, imperfetto ma sentito e dotato di grande vitalità.

Loading...