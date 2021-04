Nomination Oscar al miglior film: The Father

1' di lettura

Nel 2012 il drammaturgo francese Florian Zeller mise in scena per la prima volta a teatro la sua pièce, «Il padre», che presto divenne un successo internazionale. Zeller decise poi di portarla sul grande schermo con questo film, che segna il suo debutto alla regia: protagonista è Anthony, un uomo anziano che rifiuta categoricamente di lasciare il suo appartamento, nonostante il peso dell'età inizi a farsi sentire. Mentre cerca di dare un senso alla situazione che si trova a vivere, incomincia a dubitare dei suoi cari, della sua mente e persino del tessuto della sua realtà.

Potentissimo dramma sul tema della demenza senile, «The Father» gioca col linguaggio del cinema per darci il punto di vista del personaggio principale in un vero e proprio viaggio psicanalitico di grandissima forza emotiva. Notevole la prova degli attori in un film che si merita tutte le 6 nomination conquistate: probabilmente non vincerà nelle categorie principali ma rimarrà a lungo impresso nella memoria di chi l'ha visto.



Loading...