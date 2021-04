Nomination Oscar alla Miglior Regia: David Fincher (Mank)

1' di lettura

Si tratta della terza nomination agli Oscar come miglior regista per uno degli autori più importanti del cinema americano contemporaneo: Fincher era già stato candidato per «Il curioso caso di Benjamin Button» e «The Social Network», ma nella sua carriera ha firmato tanti altri film notevoli, da «Seven» a «L'amore bugiardo». Non dovrebbe vincere neanche stavolta la statuetta che tanto meriterebbe, nonostante il suo lavoro in «Mank» sia stato davvero eccezionale.

Loading...