Nomination Oscar alla Miglior Regia: Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Londinese classe 1985, Emerald Fennell è diventata famosa per aver scritto la serie «Killing Eve» e soprattutto per aver interpretato Camilla Parker-Bowles in «The Crown». «Promising Young Woman» è il suo esordio dietro la macchina da presa che l'ha portata a essere la seconda donna nominata agli Oscar di quest'anno nella categoria per la miglior regia, insieme alla favoritissima Chloé Zhao. Praticamente impossibile arrivi la statuetta, ma per lei può aprirsi un raggiante futuro da regista a Hollywood.

