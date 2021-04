Nomination Oscar alla Miglior Regia: Lee Isaac Chung (Minari)

1' di lettura

Regista nato negli Stati Uniti da una famiglia di origine sudcoreana, Lee Isaac Chung è uno dei nomi nuovi degli Oscar di quest'anno: in passato aveva già diretto alcuni lungometraggi, ma «Minari» è come se fosse un nuovo esordio. In questo film il regista si è ispirato alla sua autobiografia e ha messo in scena una pellicola davvero sentita e personale. Anche se non trionfasse, la candidatura è già una vittoria.

