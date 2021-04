Nomination Oscar alla Miglior Regia: Thomas Vinterberg (Un altro giro)

1' di lettura

In pochi avrebbero immaginato di trovare nella cinquina il regista danese, noto per aver dato il via al movimento del “Dogma 95” con «Festen». Tra i suoi titoli più famosi c'è anche «Il sospetto» del 2012, ma «Un altro giro» è il favorito nella categoria del miglior film internazionale e potrebbe diventare il suo lavoro più celebre in assoluto.

