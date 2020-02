Nomination Oscar al miglior regista: Bong Joon-ho (Parasite)

Lo straordinario regista sudcoreano, che in passato ha firmato pellicole del calibro di «Memories of Murder» e «Madre», ha davvero creato un gioiello con «Parasite» e punta a ottenere uno dei due Oscar più importanti (film o regia). La speranza per lui è che Sam Mendes e il suo «1917» non li ottengano entrambi, ma Bong Joon-ho e «Parasite» li meriterebbero molto di più e la speranza è che l'Academy dia loro il riconoscimento che meritano.