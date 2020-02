Nomination Oscar al miglior regista: Martin Scorsese (The Irishman)

Uno dei più grandi registi della storia del cinema, ma di Oscar ne ha vinto solo uno e non certo per il suo lavoro migliore («The Departed»). Scorsese sembra non avere possibilità di fare il bis, ma il suo «The Irishman» è un canto del cigno dei mafia-movie che merita di entrare nell'elenco dei più grandi film degli ultimi anni. Un'opera emozionante e testamentaria, che conferma ancora una volta il talento di questo maestro assoluto.