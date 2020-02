Nomination Oscar al miglior regista: Sam Mendes (1917)

Il regista inglese Sam Mendes aveva già ottenuto un Oscar come miglior regista vent'anni fa con il suo esordio «American Beauty». Ora sembra pronto a fare il bis con «1917», Bong Joon-ho permettendo. Già vincitore del Golden Globe come miglior regista, Mendes parte in pole position, anche se in molti gli preferirebbero il regista sudcoreano o il Quentin Tarantino di «C'era una volta a… Hollywood».