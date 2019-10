Nomination reinventa il primo bracciale componibile di Silvia Pieraccini

2' di lettura

Più di 30 anni fa, quando ancora nessuno parlava di creazioni personalizzate, Nomination inventò il bracciale in maglie d’acciaio, tutto made in Florence, da comporre a piacimento con lettere e simboli in oro, argento, pietre o diamanti. Grazie a questa innovazione l’azienda fiorentina di gioielli “democratici” (come ama definirsi) avviò una crescita potente, conquistò i mercati internazionali (oggi esporta il 70%), aprì negozi propri (a Firenze, Milano, Venezia, Roma e Bari) e in franchising (nel mondo sono 113), fino a ritrovarsi a competere, in anni più recenti, con marchi made in China che hanno “sfondato” soprattutto in Italia.

Operazione restyling

«Ora vogliamo riconquistare il mercato domestico - annuncia Alessandro Gensini, 36 anni, direttore marketing dell’azienda di famiglia presieduta dal padre Paolo, il fondatore, e amministrata dal fratello Antonio - e vogliamo farlo col nostro prodotto iconico, il bracciale Composable».

In quest’ottica Nomination ha deciso di investire più di un milione in una campagna di comunicazione, realizzata dallo studio Gb65 di Giovanni Bianco e centrata su social network, web e tivvù. L’operazione va a braccetto con la r istrutturazione della rete vendita: tra le 800 gioiellerie italiane che finora hanno distribuito il bracciale componibile, ne sono state scelte 200 che stanno facendo training nell’Academy aziendale di Sesto Fiorentino. La selezione punta prima di tutto a innalzare l’immagine del prodotto.



Fatto a mano a Firenze

«Vogliamo riposizionarci dando un appeal nuovo al nostro bracciale - spiega Alessandro Gensini – e vogliamo farlo partendo dalle sue caratteristiche preziose: è a tutti gli effetti un gioiello con oro 18 carati, pietre o diamanti, completamente fatto a mano a Firenze». Perché puntare sul prodotto iconico anziché lanciarne uno nuovo? «Perché il bracciale ci identifica in tutto il mondo, rappresenta il nostro Dna, se lo vedi non ti puoi sbagliare. E perché può essere personalizzato scegliendo tra più di duemila simboli: in questo senso è un prodotto nuovo anche per il cliente italiano». E soprattutto è «un gioiello per tutti e vogliamo che rimanga tale».