Nomine, Luigi Ferraris verso l’incarico di a.d. delle Ferrovie

Luigi Ferraris verso l'incarico di amministratore delegato delle Fs. Già stasera il ministero dell'Economia dovrebbe comunicare ufficialmente la scelta maturata negli incontri avvenuti in questi giorni fra il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia, Daniele Franco. Alla presidenza Fs andrà Nicoletta Giadrossi. Fs avrà un ruolo decisivo nell'attuazione del Recovery Plan con oltre 30 miliardi di investimenti ferroviari e l'arrivo dell'Alta velocità anche al Sud, con l'avvio dei cantieri della Salerno-Reggio Calabria.

Domani il nuovo ad di Cassa depositi e prestiti

Domani invece il Mef indicherà i nuovi vertici di Cassa depositi e prestiti direttamente nell'assemblea della società. In pole position per la carica di ad è Dario Scannapieco, attuale vicepresidente della Banca europea di investimenti (Bei), mentre per la presidenza sarà conferamto dalle fondazioni azioniste Giovanni Gorno Tempini

