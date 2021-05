Nomine pilotate, l’onda lunga dell’Ibizagate investe Kurz. «Non mi dimetto»

Cancelliere al contrattacco

Domenica 16 maggio, parlando alla stampa, Kurz è andato al contrattacco. In un'intervista concessa al quotidiano Kronen Zeitung – ironia della sorte proprio quello citato nel video dell'Ibizagate - il cancelliere ha escluso di dimettersi in caso di condanna. «Dopo che ogni mia parola su 58 pagine (di testimonianza) è stata messa sulla bilancia, mi aspetto certamente una denuncia penale, è vero», ha detto Kurz, aggiungendo di non essere ancora stato interrogato dai pubblici ministeri. Il capo di governo si è detto in ogni caso fiducioso sul fatto che non subirà alcuna condanna.

Parlando con l'emittente televisiva Orf, ha criticato il gioco al massacro dell'opposizione, accusata di stare tramando per incriminarlo. E in un'altra intervista al giornale Oesterreich ha escluso l'ipotesi di dimettersi, anche se condannato. «Lo escludo categoricamente. Come molte persone, ho fatto molti errori, sia in ambito privato che professionale. Ma so con certezza di essermi presentato alla commissione con l'intenzione di rispondere la verità».

I sondaggi, per ora, gli danno ancora ragione. Una rilevazione pubblicata dall'Oesterreich mostra i Popolari al 35%, solo un punto in meno della settimana scorsa, con I Verdi partner di governo al 12%, i Socialdemocratici al 22% e l'Fpö al 17 per cento.