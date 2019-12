Nomine pubbliche e private: ecco le donne del 2019

Colpo di coda del 2019 per le nomine delle donne in posizioni apicali nelle istituzioni soprattutto. L'anno si era preannunciato particolarmente magro a cominciare dalla finanza e dalle controllate pubbliche. In particolar modo a fine novembre, quando Cassa Depositi e Prestiti ha designato i candidati dei rispettivi consigli di amministrazione di nove società partecipate o controllate, l'esiguità di donne è stata palese. In questo 2019 sono state soprattutto le istituzioni a bilanciare, anche se solo in parte, la situazione in Italia, in un contesto internazionale anche europeo) che vede sempre più l'avanzata di donne in posizioni di potere: da Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea a Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea. Ecco chi sono le donne che stanno cambiando la fisionomia del nostro Paese.