Parlamento Ue, i socialisti candidano David Sassoli come presidente di Alberto Magnani

Strasburgo - Il gruppo dei Socialisti&Democratici ha candidato l'italiano David Sassoli come presidente del Parlamento europeo. Sassoli, 63 anni e un lungo passato come giornalista Rai, è sbarcato a Bruxelles nel 2009 fra le file del Partito democratico, venendo poi rieletto nel 2014 e nel 2019. Nell'ultima legislatura ha ricoperto per i due mandati previsti, di due anni e mezzo ciascuno, la carica di vicepresidente dell'Eurocamera.

La sua candidatura sarà sottoposta domani al voto del Parlamento, confrontandosi con Ska Keller per i Verdi, Jan Zahradil per i Conservatori e Riformisti, Sira Rego per la Sinistra Gue. Secondo la procedura prevista dalla Ue, il numero uno del Parlamento può essere eletto nelle prime tre votazioni se ottiene una maggioranza assoluta dei voti (il 50% dei deputati più, quindi un minimo di 376 su 751).

Dal quarto voto in poi lo scontro si restringe ai due candidati che hanno incassato più preferenze, assegnando la vittoria a chi raggiunge una maggioranza semplice. Sassoli sarebbe sostenuto dal blocco dei Socialisti&Democratici (154 parlamentari) e, salvo fronde interne, anche dai 182 colleghi del Partito popolare europeo.

L'ex candidato del Ppe alla Commissione europea, Manfred Weber, ha dichiarato in una conferenza stampa a Strasburgo di essere pronto a sostenere la decisione dei Socialisti. Weber viene indicato come il candidato più probabile per i successivi due anni e mezzo di presidenza, ma al momento non ha confermato né smentito la sua disponibilità.



Una consolazione per i socialisti (e l'Italia)

La proposta di Sassoli ridimensiona, parzialmente, l'irritazione dei Socialisti per un Consiglio europeo che ha sancito l'esclusione del loro candidato Frans Timmermans dalla carica di presidente della Commissione. Ma la sua nomina “consolerebbe” anche l'Italia, reduce da una giornata che sembrava averla tagliata fuori dai vertici europei dopo una legislatura forte di ben tre cariche di rilievo come presidente della Bce (Mario Draghi), Alto rappresentante per la politica estera (Federica Mogherini) e presidente dell'Europarlamento (Antonio Tajani).