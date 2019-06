Nomine Ue, non c’è ancora l’accordo. Paesi divisi su Timmermans, rispunta la Vestager

Secondo le informazioni raccolte a Bruxelles, all'inizio della riunione sia la Germania che la Francia continuavano a difendere la candidatura Timmermans. Ciò detto, tenuto conto degli interrogativi di molti paesi, non si può escludere che l'olandese sia stato candidato solo per meglio abbandonare l'idea che presidente della Commissione debba per forza essere un capolista delle recenti elezioni europee.

A quel punto potrebbe tornare d'attualità la liberale danese Margaret Vestager, attuale commissaria alla concorrenza, o altri candidati terzi. Le difficoltà di quadrare il cerchio sono numerose. Non solo popolari e socialisti non hanno più la maggioranza nel Parlamento europeo, ma l'Europa politica è sempre più divisa in blocchi regionali. Molti governi sono minoritari, altri sono influenzati da partiti euroscettici, altri ancora hanno coalizioni talmente ampie da rendere le loro posizioni molto incerte.

Nel Consiglio, siedono nove dirigenti popolari, otto liberali e sei socialisti. Non per altro, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto di aspettarsi “discussioni non molto facili”, ma con l'obiettivo di essere «costruttivi» ed evitare «un conflitto interistituzionale». Dal canto suo, il presidente francese Emmanuel Macron vorrebbe che due delle cariche vadano a esponenti femminili. La nomina del presidente della Commissione europea avviene a maggioranza qualificata rafforzata. Il presidente designato dovrà poi ottenere il consenso del Parlamento europeo.