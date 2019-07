Nomine Ue, il vero vincitore è Macron. L’asse franco-tedesco esce rafforzato Germania e Francia avranno nei prossimi cinque anni particolari responsabilità nel gestire l'Unione europea. Non capitava da decenni. La decisione del Consiglio europeo di affidare la guida della Commissione a Ursula von der Leyen e la presidenza della Banca centrale europea a Christine Lagarde potrà non piacere a chi è convinto che l'Europa sia dominata dai due grandi paesi del continente. In realtà agli onori corrispondono anche oneri. di Beda Romano

BRUXELLES – Germania e Francia avranno nei prossimi cinque anni particolari responsabilità nel gestire l'Unione europea. Non capitava da decenni. La decisione del Consiglio europeo di affidare la guida della Commissione a Ursula von der Leyen e la presidenza della Banca centrale europea a Christine Lagarde potrà non piacere a chi è convinto che l'Europa sia dominata dai due grandi paesi del continente. In realtà agli onori corrispondono anche oneri.



«Abbiamo assistito incredibilmente alla ricostituzione della coppia franco-tedesca – analizza Eric Maurice, capo dell'ufficio bruxellese della Fondation Schuman –. Questo non è solo un compromesso franco-tedesco. È anche e sopratutto una Europa alla cui testa vi sono una francese e una tedesca. Mentre la signora von der Leyen parla un impeccabile francese, la signora Lagarde si è dimostrata in questi anni molto vicina alla cancelliera federale Angela Merkel».



Secondo Silvia Merler, a capo della ricerca a Algebris Policy & Research Forum, il presidente francese Emmanuel Macron «è il vero vincitore. Ha eliminato il principio degli Spitzenkadidaten (vale a dire i capilista, ndr) e avuto la presidenza della Banca centrale europea. Tutto ciò, ottenendo un pacchetto di nomine che (…) per il Parlamento europeo sarà molto difficile respingere, poiché contiene due signore e un presidente tedesco della Commissione».

Sappiamo che la scelta è giunta dopo un negoziato di tre giorni, iniziato domenica pomeriggio e conclusosi nei fatti martedì sera. La partita è stata particolarmente lunga perché i Ventotto hanno voluto asssicurare equilibrio politico e di genere, e perché il Consiglio europeo è composto da governi spesso deboli, in alcuni casi minoritari o tecnici, sovente sostenuti da maggioranze ecclettiche. Peraltro la stessa frammentazione del Parlamento europeo ha complicato la quadratura del cerchio.