Nomine: il Mef conferma Descalzi, Starace, Del Fante e Profumo Il ministero dell’Economia ha definito le liste con i candidati ai cda per i prossimi tre anni. Calvosa presidente Eni, al M5S la guida di Terna, Enav e Mps di Gianni Dragoni

Confermati gli amministratori delegati uscenti di Eni, Enel, Leonardo e Poste. Nuovi a.d. per Enav, Terna e Banca Mps. Sono pronte le liste del ministero dell’Economia con i candidati ai nuovi consigli di amministrazione delle «sette sorelle», le sette società controllate dallo Stato con il vertice in scadenza. La pubblicazione è attesa in serata. Confermate le indicazioni dei nuovi vertici che erano state concordate nella riunione di maggioranza di venerdì 17 aprile. Le nomine saranno deliberate con il voto nelle assemblee degli azionisti di ogni società, che si riuniranno a porte chiuse a partire dal 13 maggio, Eni sarà la prima.

Descalzi resiste anche a Di Battista

La coda polemica interna al M5S scatenata sabato da Alessandro Di Battista, contrario alla conferma di Claudio Descalzi all’Eni per le vicende giudiziarie in cui è coinvolto, non ha modificato le intese definite nella tumultuosa riunione in cui il Pd ha resistito alle arrembanti richieste dei Cinque Stelle. All’Eni, la società più importante tra le partecipate dello Stato, il Mef propone la conferma dell’ a.d. Descalzi, 65 anni, per un terzo mandato, di altri tre anni.

Calvosa presidente al posto di Marcegaglia

Nel gruppo del petrolio e gas ci sarà una nuova presidente, Lucia Calvosa, scelta dal M5S. Nata a Roma il 26 giugno 1961, Calvosa è avvocato e docente di diritto commerciale all’università di Pisa. È nel cda di Seif, l’editrice del Fatto Quotidiano da dicembre 2014, ed è stata nei cda di Telecom Italia e Banca Mps. Esce di scena dopo due mandati la presidente Emma Marcegaglia.

Enel, Starace al terzo mandato con Crisostomo presidente

All’Enel viene confermato dal Mef l’a.d. Francesco Starace, che compirà 65 anni il prossimo 22 settembre. Starace è in carica come a.d. dal 2014 come Descalzi. Entrambi furono scelti dal governo di Matteo Renzi e sono stati confermati nel 2017 dall’esecutivo di Paolo Gentiloni. La posizione di Starace era la più solida tra gli a.d. in scadenza, nessuno ne ha messo in discussione la conferma. Cambia però il presidente dell’Enel. Il M5S ha indicato l’avvocato Michele Crisostomo, nato nel 1972 in Puglia. Crisostomo è specializzato in diritto bancario. È stato consulente di Popolare di Bari e Banca Mps. Ha curato il ricorso della Popolare di Bari contro la Commissione Ue, che aveva definito aiuto di Stato l’intervento del Fondo interbancario di garanzia nell’operazione con cui l’istituto barese ha rilevato Banca Tercas. Il Tribunale Ue ha accolto il ricorso italiano, dando torto alla Commissione.

Del Fante rimane a Poste

Alle Poste conferma in blocco per il vertice uscente. Matteo Del Fante farà un secondo mandato come a.d. Fiorentino, classe 1967, Del Fante è un manager promosso da Renzi nel 2014, quando da d.g. della Cdp fu nominato a.d. di Terna. Tre anni dopo il governo Gentiloni lo ha nominato alle Poste, dove ha avuto modo di dare soddisfazione anche al M5S, con la collaborazione per la stampa delle tessere gialle, le “card”, utilizzate per l’erogazione del reddito di cittadinanza. Per la presidenza di Poste il governo propone anche la conferma di Maria Bianca Farina, nominata tre anni fa dal governo Gentiloni al posto di Luisa Todini.