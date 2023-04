Nomine, si parte con Enav. In settimana tavolo con Meloni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Enav ai nastri di partenza nella grande partita delle nomine delle partecipate pubbliche: entro oggi a mezzanotte è attesa l’indicazione della lista del ministero dell’Economia per i vertici dell’ente nazionale assistenza al volo. L’assemblea si svolgerà il 28 aprile e le liste devono essere depositate 25 giorni prima e messe a disposizione del pubblico almeno 3 settimane prima della data dell’assemblea.

Mps, al timone il vertice attuale

Ad aprire il giro, in realtà, Mps, per il quale il governo ha già confermato l’indicazione del vertice attuale con Luigi Lovaglio ad e Nicola Maione presidente. Ma la scacchiera è molto più ampia: le poltrone in scadenza nei prossimi mesi sono molte di più, 610, in 105 diverse società. E quella che più si avvicina riguarda, tra l’altro, alcune tra le più grandi società: Enel, Eni, Leonardo, Poste e Terna.

Loading...

Verso le assemblee

Il totonomi è partito già con grande anticipo. E anche se si sa che molto spesso, l’indicazione buona resta al coperto ed esce dal cilindro all’ultimo momento, voci e indiscrezioni si susseguono in un complicato sudoku che deve tenere conto di tre fattori: la competenza, l’equilibrio di genere e gli equilibri politici. Quadratura spesso assai complicata che sarà affrontata la settimana prima di Pasqua in un tavolo convocato dalla premier Giorgia Meloni per avviare la selezione finale della rosa dei candidati. Il tempo stringe, entro il 13, in un’unica tornata, i nomi per le cinque big saranno messi nero su bianco. Poi ci saranno le assemblee che ratificheranno le indicazioni provenienti dal governo. Poste Italiane terrà la sua assemblea l’8 maggio, il 9 c’è quella di Terna e Leonardo, il 10 Eni ed Enel.

Enav ai nastri di partenza

Per quanto riguarda Enav basteranno poche ore per vedere scoperte le carte: nei giorni scorsi era molto circolato il tandem di nomi Roberta Neri e Paolo Bracco, che negli anni scorsi hanno già ricoperto incarichi nell’ente ma nelle ultime ore sembra sempre più quotato il nome di Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che include i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle; una soluzione che potrebbe vedere una riconferma di Francesca Isgrò come presidente, oppure essere affiancata dall’indicazione di Pietro Bracco come presidente. L’indicazione di Monti ai vertici di Enav lascerebbe da riempiere una casella “superstrategica” in particolare per la Lega in vista del Ponte sullo Stretto. Tra le indiscrezioni rimane però in pista anche il nome di Giuseppina di Foggia vicepresidente di Nokia che è stata anche citata per un ruolo a Terna o ad Amco.

Eni, Descalzi in pole

In Eni, dopo la riconferma data praticamente per certa di Claudio Descalzi è stato anche evocato per la presidenza il nome dell’attuale numero uno della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana molto citato però per ricoprire quel ruolo a Leonardo dove come amministratore delegato si sta rafforzando la candidatura di Lorenzo Mariani, attualmente alla guida di Mbda. C’è chi però ha anche citato per la presidenza il nome dell’ ex rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta.