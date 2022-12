Nomisma, 5.200 imprese «controvento» trainano l’economia del Paese

Le imprese che formano il gruppo Controvento nell'ultima rilevazione sono formate per il 50% da “Debuttanti”, per il 28% da “Veterane”, e per il 22% da “Super-Veterane”. Sono 380 invece come detto le imprese «Star», presenti in tutte e quattro le edizioni. Si tratta di aziende più strutturate dimensionalmente con ricavi medi pari a 35 milioni di euro e che crescono con tasso medio annuo del 15% e un Ebitda del 28%.