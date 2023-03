Nomisma: tra guerra e tassi nel 2023 mercato residenziale in calo del -14,6%

I prezzi

Su questo fronte la prospettiva è di sostanziale stabilità. Almeno in una prima fase. «La mancanza strutturale di offerta immobiliare nuova in Italia (con l’eccezione di Milano) – ha aggiunto Luca Dondi – minimizza gli aumenti di prezzo anche in presenza di una forte domanda. In più, il mercato pulviscolare italiano, fatto di piccoli proprietari, e per lo più di sostituzione, sconta un ritardo nella consapevolezza dei prezzi e si mantiene rigido, almeno in una prima fase, anche in presenza di un rallentamento congiunturale in cui l’erosione in termini reali sarà tutt’altro che trascurabile, alla luce di un’inflazione insolitamente elevata che fatica a recedere».

«Un’intonazione positiva dei prezzi (+3,1% su base annua) – ha detto Elena Molignoni, responsabile dell’Osservatorio immobiliare Nomisma – confermata dall’analisi dei 13 principali capoluoghi e dai tempi di vendita che si sono leggermente accorciati (5,4 mesi in media). Considerando lo sconto medio praticato sul richiesto (10,6%) i mercati più liquidi risultano Trieste, Verona e Parma».

Più dinamiche le locazioni. Alla domanda stabile di lungo periodo si aggiunge quella temporaneamente di chi non può accedere alla proprietà. Ne deriva, ha concluso Molignoni. «una pressione rialzista sui canoni maggiore di quella sui prezzi. I rendimenti lordi annui da locazione – nei 13 mercati monitorati – si attestano in media al 5,5%, con tempi medi per affittare un’abitazione, di 1,5 mesi».

