Nomisma: il mercato della casa regge, ma si addensano nubi all’orizzonte

Il mattone è ancora visto come bene rifugio

La fortuna del mattone è stata quella di essere percepito ancora come un rifugio del capitale. Per questo motivo molti investitori meno esposti alla crisi si sono indirizzati verso l’immobiliare.

Al momento la flessione dei valori al mq registrata si presenta nel complesso modesta sia nelle aree urbane (-2,0%) che in quelle intermedie (-0,7%). Tutto questo – per il think tank bolognese – è il risultato di un mercato immobiliare italiano che si adegua con ritardo ai cambiamenti di scenario macroeconomico. Nel dettaglio i prezzi di compravendita di abitazioni hanno fatto segnare un calo nominale tra lo 0,7% nelle città intermedie e il 2% nelle grandi città. Sono cali alquanto contenuti se paragonati all’ultima fase riflessiva registrata in Italia (pre pandemia), che ha visto flessioni dei pezzi su base annua del 3,5% nei mercati maggiori e del 2,9% nei mercati intermedi.

Solo un rimbalzo dell’economia tuttavia - per Nomisma - potrà confermare questo scenario. Per questo, come già evidenziato, Nomisma avverte come – pur a fronte di un modesto arretramento registrato nel 2020 - non si possa ritenere archiviato il pericolo di un tracollo di dimensioni più ampie o anche solo del protrarsi della debolezza congiunturale.

Emergono comunque variabili preoccupanti. Il mercato tende a fare segnare un peggioramento, più evidente nelle grandi città. Ci sono mercati ancora in positivo come Milano Bologna e Cagliari, e realtà intermedie in cui la crescita comunque va avanti come a Trieste.

Nel 2020 si sono compravendute 46.241 abitazioni in meno rispetto al 2019 (-7,7% annuo) e 8.866 immobili destinati ad accogliere attività economiche in meno (-7,6%). Un numero abbastanza in linea con lo scenario ottimistico individuato da Nomisma un anno fa, quando prevedeva un calo di 50mila compravendite di case in meno (nello scenario pessimistico sarebbero state oltre 118mila in meno - rispetto alle 613mila vendite attese per il 2020 rispetto alle 603mila del 2019).