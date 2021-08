Nomisma: revisione necessaria. Ma con pragmatismo e volontà politica

L’invarianza di gettito non può essere garantita a livello comunale, altrimenti non si mette mano alla sperequazione. Ma se il gettito di riferimento è quello nazionale, allora sarà inevitabile che in alcune città molti proprietari si trovino a pagare di più, e questo apre un tema di opportunità politica non banale.

Di recente è stata rilanciata l’idea di costruire un catasto che parta dalla vera capacità degli immobili di esprimere reddito.

Abbiamo perso anni convinti che l’unico tema fossero le planimetrie. In realtà il problema principale è che non c’è un sistema di valori riconosciuto che dia una fotografia del valore degli immobili, né della loro redditività.

Cosa si può fare per rimediare?

Serve pragmatismo: se vogliamo un sistema migliore possiamo averlo, se vogliamo il sistema perfetto è impossibile. La strada scelta in passato era fin troppo burocratica e partecipativa, con la creazione di oltre cento commissioni provinciali. Piuttosto, si utilizzi anche il patrimonio informativo raccolto da realtà private, si determinino dei valori presunti e si dia ai privati la possibilità di chiedere la rettifica dei risultati anomali.