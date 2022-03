Nomisma: vendite di case in discesa fino al 2024

Questa forte pressione esercitata dalla domanda si era poi trasferita sui valori, che nel settore residenziale erano tornati a crescere dopo la flessione causata dall'emergenza pandemica, completando il quadro di espansione del mercato.

La crisi geopolitica cambia lo scenario

Lo scenario delineato fin qui è cambiato radicalmente con la crisi geopolitica internazionale e lo scoppio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina: gli eventi si sono succeduti molto rapidamente e hanno trovato impreparate le economie europee. Una soluzione rapida della crisi appare poco verosimile, lasciando spazio ad uno scenario in cui il conflitto proseguirà, forse in maniera più subdola, nelle prossime settimane e mesi. Le sanzioni commerciali e la crisi energetica faranno lievitare l'inflazione. La spinta inflazionistica causata da questo shock di offerta di beni energetici e alimentari provocherebbe una riduzione del potere di acquisto delle famiglie, inducendole a rivedere le proprie decisioni di spesa per far fronte ai rincari dei prezzi dei prodotti e all'aumento del costo della vita.

Complessivamente, gli analisti economici ritengono che la previsione del PIL per il 2022 possa essere rivista al ribasso fino a un punto percentuale rispetto al dato di +3,9% ipotizzato ad inizio anno, mentre per i due anni successivi le revisioni attese sono di minore entità.

Previsioni per uno scenario inerziale...

Il primo scenario individuato da Nomisma come possibile è quello inerziale. La crisi geopolitica internazionale, con le conseguenze che ne sono scaturite e con quelle che seguiranno, contribuirà a raffreddare la fiducia di famiglie e imprese che si era innalzata fino ai valori massimi della serie storica nel corso del 2021. «Con riferimento al mercato immobiliare, ciò si dovrebbe tradurre in una minore pressione della domanda abitativa e in un contenimento delle intenzioni di acquisto di abitazioni - si legge ancora nell’Osservatorio -. Nel 2022, se la situazione non avrà drastiche ripercussioni, Nomisma prevede 741mila compravendite di case (-0,9% su un anno prima), che scenderanno nel 2023 a quota 725mila scambi per poi risalire l'anno successivo a 736mila».

... e uno avverso

Per lo scenario avverso le previsioni sono più fosche con scambi che scenderanno a 694mila unità (-7,3%) nel 2022, per calare ancora a quota 651mila nel 2023. Parallelamente, anche il sistema bancario attuerà politiche di irrigidimento dei criteri di erogazione del credito, in seguito all'indebolimento delle famiglie sia sul fronte occupazionale, a causa delle ripercussioni della crisi sulle imprese, sia in termini di potere di acquisto, indebolito dall'aumento del costo della vita.