Non abbassiamo la guardia e neanche la mascherina

Con la campagna vaccini in corso e le notizie che si susseguono sulle possibili riaperture e allentamenti dei divieti, ora più che mai è importante continuare a mantenere un comportamento virtuoso, per sé e per gli altri.



Per questa ragione, per ribadire l'importanza dell'uso della mascherina nella propria quotidianità, i lettori del Sole 24 Ore troveranno in omaggio con il quotidiano una mascherina FPP2 certificata.



L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Chiros Industrie, azienda storica per la produzione tessile, che produce mascherine prodotte in Italia con i massimi standard qualitativi.



La FPP2 di Chiros vanta una produzione italiana con macchine innovative a controllo numerico “Industria 4.0”.



La produzione delle mascherine FPP2

Leggera, confortevole e sicura grazie a test di controllo qualità continuativi e su ogni lotto di produzione, eseguiti da laboratori indipendenti per assicurare la tutela della salute pubblica e privata su ogni singolo prodotto e conforme alle direttive e al regolamento UE.