Non basta una delibera per lavorare con la Pa

Indennizzo, non compenso

Il secondo aspetto riguarda l’ipotesi di prestazione professionale svolta in favore dell’ente pubblico in base a un contratto nullo per mancanza di forma scritta. In tal caso la Cassazione (sentenza 14329/2019) chiarisce che il professionista può essere sì retribuito per l’attività utile svolta comunque, ma sotto la forma dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, secondo l’articolo 2041 del Codice civile, indennizzo quantificato in via equitativa utilizzando come parametro la tariffa professionale.